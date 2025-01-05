خبير استراتيجي هندي: لن نتسامح مع الهجمات المسلحة ونطالب بتحقيق العدالة

كتبت: أية محسن

كشف الدكتور جوليرز شيخ، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، أن الهند لن تتنازل عن حقها في ملاحقة المتورطين في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنيها، مشددًا على أن بلاده دولة ذات سيادة وتحترم ذاتها، وتحرص على حماية حياة شعبها.

وتحدث «شيخ» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في منتصف النهار» تقديم الإعلامية هاجر جلال عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، عن التوترات الأخيرة في المنطقة، وتحديدًا في العلاقة مع باكستان، على خلفية الهجمات المسلحة التي راح ضحيتها عدد من الهنود.

وقال الخبير الهندي: «على الولايات المتحدة أن تتفهم أن الهند لن تتسامح مع أي خطوات تتغاضى عن ما حدث، لقد قُتل مواطنينا بوحشية على يد إرهابيين، وأي دولة في العالم، بما فيها مصر، لو تعرضت لمثل هذا الهجوم، كانت ستطالب بالعدالة».

وأضاف: «نعم، هناك مساعٍ من أمريكا ودول أخرى للتهدئة وتحسين الأوضاع، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك دون محاسبة من يقف خلف هذه المأساة، وعلى رأسهم باكستان».

ولفت «شيخ» إلى أن العدالة لا بد أن تتحقق، معتبرًا أن الأمن والسلام لا يمكن أن يُبنيا على حساب دماء الضحايا، وأن سيادة الدول تفرض عليها الدفاع عن حقوق شعوبها دون تهاون.



