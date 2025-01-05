الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا.. اعرف درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة

كتب: عبدالعزيز سلامة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا ودرجات الحرارة ليوم الجمعة 2 مايو، مشيرة إلى استمرار بعض الظواهر الجوية المؤثرة على عدد من المناطق، مع سيادة طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الجمعة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشاط حركة الرياح

وأوضحت الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

على فترات متقطعة.

كما من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشرقية خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى والصغرى غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والأقاليم وفقا لبيان الأرصاد الجوية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.