«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار على عدة مناطق ونشاط للرياح

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار على عدة مناطق ونشاط للرياح

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار على عدة مناطق ونشاط للرياح

كتبت: صفية النجار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلاً في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توقعات بسقوط أمطار اليوم ونشاط للرياح

وتوقعت الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 1 مايو 2025

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والأقاليم كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 28 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

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