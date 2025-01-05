تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. نشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

كتبت: رحاب عبد الراضي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل طقس الساعات المقبلة، بعد تقلبات كبيرة شهدتها البلاد أمس الأربعاء وهبوب عاصفة ترابية وتأثيرها على العديد من المحافظات برمال وأتربة وانعدام الرؤية الأفقية أو انخفاضها أحيانا في بعض المناطق.

وكشفت الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، إذ تشهد الأيام المقبلة طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

تفاصيل طقس الساعات المقبلة

يكون طقس الساعات المقبلة معتدلا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الخميس كما يلي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.



السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.



السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.



شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.



جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.



درجات الحرارة الجمعة 2 مايو



القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.



السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.



السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.



شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.



جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 3 مايو



القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.



السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.



السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.



شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.



جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.