ووصلت مروحية إغاثة من قبرص إلى الاحتلال الإسرائيلي، وقريبًا ستصل طائرة من كرواتيا، كما ستصل طائرتان إضافيتان من إيطاليا لاحقًا.

ويضم هذا السرب طائرات إير تراكتور AT-802 أمريكية الصنع، تستطيع هذه الطائرات حمل حوالي 3000 لتر من المواد المانعة للحرائق، وهي مناسبة للتضاريس الجبلية المعقدة، وتشتهر هذه الطائرات بدقتها وقدرتها على المناورة، إلا أن كمية المواد التي يمكنها إسقاطها في كل طلعة جوية محدودة.

كرواتيا ترسل طائرات من طراز CL-415

وكجزء من المساعدات الدولية، كانت كرواتيا أول من أعلن دعمها للاحتلال الإسرائيلي، عبر إعلانها تجهيز طائرات من طراز CL-415 للمساهمة في جهود الإطفاء، وتستطيع هذه الطائرات الكندية الصنع سحب المياه من مصادر طبيعية كالبحيرات والبحار، وتحمل حوالي 6000 لتر في كل طلعة وهي فعالة بشكل خاص في المناطق التي تتوفر فيها مصادر مياه، ولكنها أقل ملاءمة للمناطق الجافة أو الجبلية.

ومن المتوقع أن ترسل فرنسا طائرات داش 8 كيو 400 المُعدّلة لمهام إطفاء الحرائق، وتستطيع هذه الطائرات حمل حوالي 10,000 لتر من مواد إطفاء الحرائق، وهي معروفة بسرعتها وقدرتها على تغطية مساحات واسعة، وهي الأنسب للتضاريس المسطحة، ولكنها تتطلب مدارج مناسبة للإقلاع والهبوط.

قبرص تدفع بطائرات خاصة بحالات الطوارئ

من جانبها تساهم قبرص في هذا الجهد بطائرات إير تراكتور AT-802، وهي طائرات مشابهة لتلك التي تستخدمها إسرائيل، ويُمكّن هذا التعاون الإقليمي من استجابة أسرع وأكثر فعالية لحالات الطوارئ عبر الحدود.

ولا يزال حريق الغابات الهائل مشتعلًا في منطقة القدس، ويعمل أكثر من 120 فريق إطفاء على السيطرة على النيران، في وقت أصيب فيه حوالي 15 شخصًا بجروح طفيفة، وقد أُخلي معظمهم منازلهم بالفعل، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الحريق التقديرية إلى مئات الملايين من الشواقل.