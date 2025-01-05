باحث في العلاقات الدولية: نتنياهو يصر على استمرار الحرب

كتبت: أية محسن

قال نعمان توفيق العابد، الباحث في العلاقات الدولية والقانونية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يسعون بشكل واضح إلى تصعيد الضغط العسكري ضد الشعب الفلسطيني، في إطار ما وصفه بـمجزرة مستمرة منذ أشهر.

وأشار «العابد» خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار» الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تصريحات نتنياهو اليومية ووزرائه تكشف عن إصرار على مواصلة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، دون اكتراث لعدد الشهداء أو الجرحى، في ظل كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأوضح أن الأطفال المرضى وكبار السن في غزة يتعرضون لموت جماعي داخل المستشفيات، بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الأوكسجين والتغذية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم هذه الأوضاع المأساوية كورقة ضغط لتحقيق ما تسميه «نصرًا كاملاً».

وأضاف العابد: «نتنياهو صرح صراحة بأن تحقيق النصر أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وهو ما يدل على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يغلق أذنيه عن أصوات الغضب المتصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته».

ولفت الباحث إلى أن استمرار هذا النهج يعمق المأساة الإنسانية، ويعكس رغبة واضحة من جانب الحكومة الإسرائيلية في إطالة أمد الحرب، دون أي نية حقيقية لوقفها أو الاستجابة للضغوط الدولية.