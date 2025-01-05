حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار نشاط الرياح بهذه المناطق

كتب: عبدالعزيز سلامة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة استمرار بعض الظواهر الجوية المؤثرة على عدد من المناطق، والتي من أبرزها الرياح والأمطار، والشبورة المائية خلال الصباح الباكر.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يسود خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الجمعة 2 مايو

أوضحت الأرصاد الجوية أن يوم الجمعة يشهد نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

على فترات متقطعة.

ومن المتوقع كذلك تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشرقية خلال فترات متقطعة، وتسجل درجات الحرارة العظىمى والصغرى كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

طقس السبت 3 مايو

يشهد يوم السبت المقبل الموافق 3 مايو، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة، وتسجل الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

طقس الأحد 4 مايو

تستمر فرص الأمطار الخفيفة إلى متوسطة حتى يوم الأحد 4 مايو، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة خلال فترات متقطعة، وتنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة، وتسجل درجات الحرارة الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.