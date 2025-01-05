طلاب يعيدون إحياء الفخار.. «كواز» مشروع بيئي يحول التراث إلى حل مستدام

كتبت: إسراء عبد العزيز

اطلق 18 طالب من قسم العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية بالفرقة الرابعة بكلية الاعلام جامعة القاهرة مشروع "الكواز" وهو اسم مشروع تخرج عن حملة علاقات عامة للتوعية بالفوائد البيئية والصحية لاستخدام الفخار، ويتبنى طلاب مشروع "كواز" التوعية بالفوائد البيئية والصحية للمنتجات الفخارية، إذ تهدف لزيادة الوعي العام بأهمية الفخار البيئية والصحية واستخداماته المتعددة في الحياة اليومية خلال فترة الحملة كما يتماشى المشروع مع رؤية مصر2030 واهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الصناعات الحرفية التقليدية وتعزيز الهوية المصرية وحماية البيئة والصحة العامة.

مشروع بيئي يحول التراث إلى حل مستدام

كما تسلط حملة "كواز" الضوء على الصناعات الفخارية كحل بديل، فالفخار ليس مجرد جزء من التراث المصري العريق، بل يمثل نموذجًا للمنتجات الصحية والمستدامة، كما ويتميز الفخار بكونه خاليًا من المواد الكيميائية الضارة، مما يجعله آمنًا للاستخدام، إلى جانب قدرته على تحسين جودة الطعام والشراب من خلال الحفاظ على النكهة الطبيعية وتنظيم درجة الحرارة.

ومن الناحية البيئية، فإن الفخار يُعد بديلًا مستدامًا وصديقًا للبيئة، كونه مصنوعًا من مواد طبيعية قابلة للتحلل، فإن إنتاجه يتطلب طاقة أقل مقارنة بالمواد الصناعية، مما يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية التي تشكل تحديًا بيئيًا خطيرًا، كما يركز مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاعلام جامعة القاهرة علي التوعية بالفوائد الصحية والبيئية التي تنتج من استخدام المنتجات الفخارية واستبداله بدلا من المنتجات التي يمكن ان تضر بصحة الانسان كما ان الفخار له تاريخ ويرتبط بالثقافة المصرية وهو احد الحرف اليدوية الموجودة في مصر منذ سنين طويلة.

وجاء اختيار فكرة مشروع عن الصناعات الفخارية نتيجة إدراك الطلاب العميق لمسؤوليتهم تجاه المجتمع والبيئة، ورغبتهم في تسليط الضوء على قضية تمس صحة الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية، ومن خلال مشروع "كواز"، يسعون إلى معالجة مشكلات قائمة والمساهمة في تقديم حلول فعّالة تدعم توجهات التنمية المستدامة.