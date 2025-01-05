يضم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته التاسعة عدداً كبيراً من المسابقات ولجان التحكيم المختلفة، وهى: لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، ولجنة مسابقة الأفلام القصيرة، وجائزة الاتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى، ومسابقة أفلام الجنوب، وأفلام ذات أثر، فضلاً عن مسابقة أفلام الورش، التى تضم 61 فيلماً من بينها 30 فيلماً تمثل نحو 32 دولة فى المسابقتين الطويلة والقصيرة، و6 أفلام بريطانية فى برنامج خاص باكتشاف صانعات وصناع السينما الجدد بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة، إلى جانب 25 فيلماً من مصر، بالإضافة إلى أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة البولندية آنا يادوفسكا، وتضم فى عضويتها الفنانة داليا البحيرى والمخرجة الهولندية سونيا هيرمان دولز، والمخرجة الفرنسية الإيطالية سارة سوما، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبى، إذ تضم المسابقة 10 أفلام، هى: «أسطورة ملكة لاجوس التائهة»، وهو إنتاج مشترك بين نيجيريا وجنوب أفريقيا وألمانيا والولايات المتحدة، و«الأشجار الصامتة» فى عرضه الأفريقى الأول، وهو إنتاج مشترك بين بولندا وألمانيا والدنمارك، و«سودان يا غالى» إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وقطر، و«مونولوج جماعى» فى عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهو من إنتاج الأرجنتين والمملكة المتحدة.

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الطويلة 6 أفلام أخرى فى عروضها الأولى بأفريقيا والشرق الأوسط، «العصفور فى المدخنة» من سويسرا، و«قمر» من النمسا، و«ميلانو» من إنتاج بلجيكا وهولندا، و«أفضل ما لدى أقل ما لديك» من كوريا الجنوبية.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، مديرة التصوير البولندية، زوزانا زاكارا هاسيرى، والناقدة والمنتجة المصرية رشا حسنى، والمخرجة الأردنية راندا بيروتى، وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 20 فيلماً، إذ تشارك مصر فى المسابقة بفيلم «ولا عزاء للسيدات» فى عرضه العالمى الأول، وتشارك تونس بفيلمى «على الحافة» و«تهليلة»، كما تشارك السعودية بفيلم «روج»، وبولندا بفيلمين فى عرضهما الأول بأفريقيا والشرق الأوسط، وهما «اجرى يا مونى اجرى» و«مساحات فارغة»، ومن إسبانيا يعرض فيلم «الثلج الأحمر» فى عرض أفريقى وشرق أوسط أول.

وتنافس الصين فى المسابقة بفيلم «يوم الملاكمة» فى عرض أول بأفريقيا والشرق الأوسط، ومن لبنان يعرض فيلم «ذاكرة المى» وهو عرض دولى أول، كما يتنافس فيلم «لستة الماچله» إنتاج مشترك بين البحرين وقطر والسعودية، ويعرض لأول مرة فى أفريقيا والشرق الأوسط. كما يشارك كذلك بالمسابقة فيلم «فريحة»، وهو إنتاج مشترك بين اليمن وقطر، والفيلم الإيطالى «مايونيز» وهو عرض أفريقى وشرق أوسط أول، وفيلم «فى المنزل أرغب فى الرحيل» إنتاج ألمانيا والنمسا ويعرض لأول مرة فى أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعرض بمسابقة الأفلام القصيرة، فيلم «ستأتى الأمطار خفيفة» من المملكة المتحدة فى عرضه الأول بأفريقيا والشرق الأوسط، ومن المغرب يعرض فيلم «أرض الله»، ومن تركيا «حساء مرق الدجاج»، ومن السويد «خدمات» فى عرض أول بأفريقيا والشرق الأوسط، ومن هولندا «لا خيول على المريخ» فى عرض أفريقى وشرق أوسط أول، إلى جانب الفيلم المكسيكى «هى تبقى» والفيلم الكندى «مع أطيب التحيات إى» وكلاهما يعرض لأول مرة فى أفريقيا والشرق الأوسط.

ويترأس المخرج يسرى نصر الله لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى، وتضم فى عضويتها المخرجة والناقدة الإسبانية آنا بتروس، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعى، والمبرمج السينمائى الرومانى أوكتافيان دانسيلا، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الجنوب التى استحدثها المهرجان فى دورته هذا العام الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون رئيساً للجنة، وعضوية المخرج شريف مندور والأديب أحمد أبوخنيجر، والتى يتنافس على جوائزها 15 فيلماً، وهى: «نص ونص» إخراج راندا ضياء و«شمعة سيناء» للمخرجة رحمة عرفة، و«صورة 4x6» من إخراج محمود عبدالرحيم، و«مضعش هدر» للمخرج مدحت صالح و«الحنانة» إخراج شيماء حسين و«هى هياها» لميرنا ممدوح و«تمويه عن ذكرى لا تحتمل» للمخرجة سلمى سعد و«بيت على النيل» من إخراج مريم نادى و«اختفاء السيدة ن» للمخرج مينا يسرى. كما تضم المسابقة أفلام «سوبك» إخراج ريم محمد حسن و«شجرة مغروسة» للمخرجة ليزا كمال عطية و«العملة صعبة» إخراج صلاح عبدالمنعم، و«مولاس» للمخرج بيشوى رفعت و«بين محطتين» لهدى سمير و«فقاعات» إخراج سارة حسين. ويترأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر المخرج مجدى أحمد على، وتضم فى عضويتها مى أبوالسعود مديرة البرامج التنموية بمؤسسة دروسوس، والمنتج العراقى حكمت البيضانى، وتضم المسابقة 10 أفلام، هى: «مسارات آمنة» إخراج مريم عبدالرحمن و«أبية» إخراج رودينا قنديل و«فاطمة» للمخرج مهند دياب و«سر جدتى» للمخرجة نورهان عبدالسلام، و«صوت من وسط البلد» إخراج الفيصل بدر و«مولد نجمة» للمخرجة أمنية بديع، و«عتمة وأمل» إخراج مريم أبوبكر و«السقوط إلى أعلى» للمخرجة مريم حمدى، و«دبلة وهمية» إخراج إيمان قاسم و«حكاية دينا» إخراج يارا وائل. وينظم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة هذا العام بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة، الذى يعد من أهم المهرجانات البريطانية المتخصصة فى اكتشاف صناع الأفلام الجدد، برنامجاً خاصاً يضم 6 أفلام من أهم الأفلام المشاركة فى مسابقاته بدورته الماضية، وهى: «توصيل» و«النقطة العمياء» و«الجذور الحدودية» و«الآن ستجرى الذئاب» و«دم» و«تحت اللون الأزرق».