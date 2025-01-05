بعد أيام.. تحذير من سقوط قمر صناعي على الأرض بعد سفر 50 عاما في الفضاء

بعد أكثر من 50 عامًا في الفضاء، يتوقع العلماء أن يعود القمر الصناعي السوفييتي «كوزموس 482» إلى الأرض بين 7 و13 مايو الجاري، مع احتمال ضعيف أن يسقط في منطقة مأهولة بالسكان، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

القمر الصناعي، الذي أُطلق في مارس عام 1972 ضمن مهمة فاشلة إلى كوكب الزهرة، خرج عن السيطرة بسبب عطل في المحرك، مما منعه من مغادرة مدار الأرض. وبينما احترق الجزء الرئيسي من المركبة في الغلاف الجوي عام 1981، بقيت كبسولة الهبوط في مدار أعلى، وهي الآن تتجه تدريجيًا نحو الأرض.

مواصفات القمر الصناعي

ويحذر علماء الفلك من أن الكبسولة، التي تعادل حجم سيارة ومزودة بدرع حراري قوي، قد تنجو من الاحتكاك بالغلاف الجوي وتصطدم بسطح الأرض بسرعة تتراوح بين 160 و320 كيلومترًا في الساعة، وعلى الرغم من احتوائها على نظام مظلة، يرى الخبراء أنه من غير المرجح أن يعمل بكفاءة بعد كل هذه السنوات.

العالم الفلكي جوناثان ماكدويل، أوضح أن احتمال إصابة شخص بهذا الجسم لا يتعدى واحدًا من بين عدة آلاف، مؤكدًا أنه لا يحمل مواد نووية، وأن خطره منخفض نسبيًا، مضيفًا: «ليست هناك حاجة للذعر، لكن بالتأكيد لا أحد يرغب في أن يسقط عليه شيء بهذا الحجم».

سقوط القمر الصناعي في 9 أو 10 مايو

من جانبه، أشار عالم الفلك الهولندي ماركو لانجبروك إلى أن دخول القمر الصناعي إلى الغلاف الجوي، قد يحدث في التاسع أو العاشر من مايو، مع احتمال سقوطه في أي موقع بين خطي عرض 52 شمالاً و52 جنوبًا، وهو ما يشمل أجزاء واسعة من أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا وأستراليا.