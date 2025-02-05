أصالة تختار اسم ألبومها الجديد بتصويت الجمهور

كتب:ياسمين محمود



أعلنت المطربة أصالة، عبر منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، اختيار اسم ألبومها الجديد، بناء على تصويت الجمهور.

وقالت أصالة، خلال فيديو لها: «بناء على تصويتكم واختياركم، وقع الاختيار على اسم ضريبة البعد، ليكون اسم ألبومي القادم».

حفل أصالة في ألمانيا

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة أصالة حفل غنائي ضخم للجاليات العربية في ألمانيا، الليلة، بعدما روجت له منذ أيام عبر حسابها الرسمي بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «استعدوا لليلة لا تُنسى مع أيقونة الشرق أصالة نصري في حفل استثنائي في أوبرهاوزن - ألمانيا يوم 2 مايو».