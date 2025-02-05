حمادة هلال عن مشاركته في «أسبوع الخير»: سعيد جدا

كتب:ياسمين محمود

أعرب المطرب حمادة هلال عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بالمشاركة في «أسبوع الخير»، بعدما أحيى حفل زفاف 200 عروسة.

حمادة هلال: عجبتني فكرة الغناء مع فرقة الفلكلور البدوي

ونشر حمادة هلال مجموعة صور من الحفل معلقا: «سعيد جدا بمشاركتي في إحياء حفل زفاف لـ200 عروسة.. ألف مبروك ليهم، برعاية صندوق تحيا مصر ومؤسسة خليفة بن زايد، وعجبني جدا فكرة الغناء مع فرقة الفلكلور البدوي كل الشكر ليهم».







حمادة هلال يشعل حفل زفاف جماعي لـ200 فتاة

وأحيى النجم حمادة هلال احتفالية زفاف جماعي لـ200 فتاة، ضمن فعاليات «أسبوع الخير» لدعم الأسر الأولي بالرعاية التي اقميت بسيدي عبد الرحمن في العلمين الجديدة، بحضور عدد من نجمات الفن والإعلام، وقيادات العمل المدني والتطوعي.

وحرص حمادة هلال على توجيه تحية للعرائس وأسرهم، بالإضافة إلى كلمة شكر للحضور، على رأسهم محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين وفيفي عبده ووفاء عامر، والإعلامية هالة سرحان، وأميرة حسن مختار، كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ود.سامر يوسف وحرمه الدكتورة رباب عبد العاطي وزينات الشال، بالاضافة إلى المشاركين مع «أسبوع الخير».