سعر الذهب اليوم الجمعة 2-5-2025 مع بداية التعاملات.. تحديث جديد لعيار 21

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، سعر الذهب اليوم الجمعة 2-5-2025 في السوق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بالصاغة والمحلات 4640 جنيها على مستوى الشراء، بينما سجل نحو 4620 للبيع، ذلك قبيل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة.

ووفقا للتحديث الصباحي لمؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب اليوم الجمعة، فقد سجل سعر الذهب اليوم الجمعة في سوق الصاغة انتشارًا بالسوق المحلية، مع عدم احتساب سعر مصنعية الجرام أو ضريبة الدمغة، خاصة سعر الجنيه الذهب اليوم بالصاغة، وسعر أونصة الذهب البورصات العالمية للمعادن الثمينة التي تزن 31.1 جرام من الذهب الخالص.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 الأكثر نقاء بين مختلف الأعيرة في مصر، 5303 جنيهات للشراء بينما سجل نحو 5280 جنيهًا دون سعر المصنعية، وفقا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة، نحو 4861 جنيها للشراء و4840 جنيها للبيع دون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في مصر

أما سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الصاغة للجرام الواحد دون مصنعية، سجل نحو 3977 جنيها للشراء و3960 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 3093 جنيها للشراء و3079 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الجمعة دون احتساب المصنعية، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، نحو 37 ألفا و120 جنيها للشراء، و37 ألفا و100 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية

يتداول سعر الذهب للأونصة بالبورصات العالمية وفقا لآخر تحديث اليوم الجمعة عند مستويات 3234 دولارًا للشراء و3233.5 دولار للبيع.