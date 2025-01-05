أسعار الذهب اليوم الخميس 1-5-2025 في بداية التعاملات..تحديث جديد لعيار 21

حدثت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، سعر الذهب اليوم الخميس 1-5-2025 في السوق المحلية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بالصاغة والمحلات 4730 جنيها على مستوى الشراء، بينما سجل نحو 4710 للبيع، وذلك قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة.

ووفق التحديث الصباحي لمؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب اليوم الخميس سجل سعر الذهب في الصاغة انتشارًا بالسوق المحلية، مع عدم احتساب سعر مصنعية الجرام أو ضريبة الدمغة، وخاصة سعر الجنيه الذهب اليوم بالصاغة، وسعر أونصة الذهب البورصات العالمية للمعادن الثمينة التي تزن 31.1 جرام من الذهب الخالص.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء بين مختلف الأعيرة في مصر، 5406 جنيهات للشراء بينما سجل نحو 5383 جنيهًا بدون سعر المصنعية، وفقا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس ، نحو 4955 جنيها للشراء و4934 جنيها للبيع بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في مصر

أما سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الصاغة للجرام الواحد بدون مصنعية، سجل نحو 4054 جنيها للشراء و4037 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 3153 جنيها للشراء و3137 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الخميس بدون احتساب المصنعية، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، 37 ألف و840 جنيها للشراء و37 ألفا و820 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية

يتداول سعر الذهب للأونصة بالبورصات العالمية وفقا لآخر تحديث اليوم الخميس عند مستويات 3282 دولارًا للشراء و3281.5 دولار للبيع