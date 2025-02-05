سعر اليورو اليوم الجمعة 2-5-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

أعلنت المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر سعر اليورو اليوم الجمعة 2-5-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك، إذ سجل اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 57.64 جنيه للشراء، مقابل 57.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في البنوك

جاء سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة وفقًا لآخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية، كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

استقر سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 57.64 جنيه للشراء، مقابل 57.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري 57.28 جنيه للشراء مقابل 57.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر 57.27 جنيه للشراء مقابل 57.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 57.58 جنيه للشراء مقابل 57.95 جنيه للبيع.