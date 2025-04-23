تحديث جديد في سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك

تحديث جديد في سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك

تحديث جديد في سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك

أعلنت البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، تحديثا جديدا في سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-4-2025 مقابل الجنيه المصري، لدى مختلف البنوك، إذ سجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 57.66 جنيه للشراء، و58.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-4-2025 مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك، تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية، وفق آخر تحديث معلن من جانب البنوك المصرفية عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لها، كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 58.55 جنيه للشراء، مقابل 58.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تحدد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر عند 57.66 جنيه للشراء، مقابل 58.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

قُدر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند مستوى 57.66 جنيه للشراء مقابل 58.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الاسكندرية مستوى 57.66 جنيه للشراء مقابل 58.38 جنيه للبيع.

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