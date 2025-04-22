أسعار العائد الجديدة على الشهادات والحسابات في بنك مصر بعد خفض الفائدة

أسعار العائد الجديدة على الشهادات والحسابات في بنك مصر بعد خفض الفائدة

أسعار العائد الجديدة على الشهادات والحسابات في بنك مصر بعد خفض الفائدة

كشف الموقع الرسمي لبنك مصر، عن تخفيض العائد على بعض الأوعية الادخارية، بعد قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بتخفيض سعري الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس.

عائد شهادات «يوماتي» من بنك مصر 2025

ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك الحكومي، فإن العائد على شهادة ادخار «يوماتي» الثلاثية المصدرة من قبل بنك مصر في شهر مارس الماضي، جرى تعديله ليصبح العائد السنوي المتغير 24.75% يصرف يوميا، بعد أن كان 27%، مع العلم أن الشهادة منذ إصدارها وعائدها متغير وفقا لسعر الكوريدور إيداع - 0.25%.

حساب سوبر كاش

العائد الجديد على حساب «سوبر كاش» في بنك مصر

أسعار الفائدة على الحسابات البنكية ببنك مصر، جرى تعديلها أيضا بعد تخفيض الفوائد بنسبة 2.25% على الأوعية ذات العائد المتغير بدءا من اليوم الثلاثاء 22 أبريل، ليصبح العائد اليومي والشهري على حساب سوبر كاش لمختلف الشرائح كالتالي:

- العائد السنوي الجديد على حساب سوبر كاش توفير، ويصرف شهريا، أصبح 15.75% بدلا من 18% للشرائح من 100 وحتى 500 ألف جنيه.

- العائد على حساب سوبر كاش توفير للشرائح فوق 30 مليون جنيه أصبح 20.25% بدلا من 22.5%.

- العائد السنوي على حساب سوبر كاش جاري يُصرف يوميا، أصبح 12.75% بدلا من 15%، للشرائح من 100 وحتى 500 ألف جنيه.

- العائد السنوي على حساب سوبر كاش جاري يُصرف يوميا، أصبح 19.5% بدلا من 21.75%، للشريحة من 30 مليون جنيه فأكثر.

حسابات سوبر كاشخفض بنك مصر العائد على حسابات المعاشات لديه بواقع 225 نقطة أساس، أي بنفس النسبة التي خفض بها البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا