من هي ماريتا الحلاني بعد انفصالها عقب عامين من الزواج؟

لا يزال اسم الفنانة ماريتا الحلاني محور اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية منذ الإعلان عن خبر طلاقها أمس الخميس من كميل أبي خليل، مدير الإنتاج الفني، بعد مرور أقل من عامين على زواجهما.

ماريتا الحلاني تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداول مقتطفات من مقابلة سابقة عن ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني كشفت فيها عن طبيعتها العنيدة وميلها لتغيير الخطط الموضوعة في كثير من الأحيان، بينما يتميز زوجها بشخصية تميل إلى الرومانسية الشديدة، وفي الساعات القليلة الماضية، قامت المغنية اللبنانية وزوجها بحذف جميع الصور التي تجمعهما من حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي، وقد أكدت مصادر مقربة من الطرفين صحة الخبر المتداول دون الخوض في تفاصيل الأسباب، وكشفت قناة one tv أن الثنائي لم يتمكنا من التوصل إلى توافق خلال فترة زواجهما، الأمر الذي حال دون استمرار هذه العلاقة الزوجية.

معلومات عن ماريتا الحلاني

ماريتا الحلاني هي مغنية ومؤلفة موسيقية وكاتبة أغاني لبنانية، وهي ابنة الفنان عاصي الحلاني وعارضة الأزياء كوليت بولس، من مواليد 1 فبراير 1997 بمدينة بيروت اللبنانية، وشاركت بالتمثيل في مسلسل 2020، ومسلسل فكسر، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

احتفلت ماريتا الحلاني بزواجها على كميل أبي خليل في 7 يونيو عام 2023 في مزرعة والدها في الحلانية شرق لبنان حضره عدد كبير من النجوم والمشاهير، واستبقت ماريتا الحلاني حفل زفافها هذا بعقد زواج مدني في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تمّ في الأول من يونيو 2023 ولم تكشف عنه إلا في يوم زفافها الكبير.

وتميز حفل زفاف الفنانة ماريتا الحلاني بتقديمه ثلاث أغنيات خاصة بهذه المناسبة السعيدة، إذ قدم والدها عاصي الحلاني أغنية لابنته شاركته في أدائها، كما فاجأت ماريتا عريسها بأغنية خاصة أهدتها له، بالإضافة إلى أغنية من شقيقها الوليد الذي أهداها أغنية بعنوان «زفوا العروس يا أهل الدار».