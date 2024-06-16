عاصي الحلاني يطرح أحدث أغنياته «العين عليه» (فيديو)

صدرت أحدث أغنيات المطرب اللبناني عاصي الحلاني، بعنوان «العين عليه» على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» والمنصات الرقمية «ساوند كلاود» و«أنغامي».

تفاصيل أغنية العين عليه

جاءت أغنية «العين عليه» باللهجة المصرية، وبقالب غنائي إيقاعي من حيث اللحن والموسيقى، وقام النص على أسلوب السهل الممتنع في إيصال الفكرة، التي قامت على الحب والغزل بالشريكة.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية «العين عليه» مع المخرجة رودينا حاطوم في عدة مواقع في مصر، منها منطقة الفيوم، ومتحف المركبات الملكية في القاهرة، حيث جلس عاصي الحلاني على كرسي الملك فاروق.

ويُعتبر عاصي الحلاني، أول نجم عربي يجلس على هذا الكرسي الملكي، الذي جلس عليه الملك فاروق عام 1951 من زواجه من الملكة ناريمان.

استخدام الذكاء الاصطناعي في كليب العين عليه

كما استخدم الذكاء الإصطناعي في كليب أغنية «العين عليه» في أكثر من جزئية في الكليب، حيث استخدم في تطبيق AI، حيث جلب عاصي الحلاني عن طريق هذا التطبيق، البطلة من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي، كما استخدم في الصحراء والأبنية في متحف المركبات الملكية.

أغنية «العين عليه» من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع محمد عباس، وإنتاج «لايف ستايلز ستوديوز».