انفصال ماريتا الحلاني بعد زواج استمر أقل من عامين

كتب - بسمة شطا

أكدت مواقع صحفية لبنانية انفصال الفنانة ماريتا الحلاني ابنه الفنان عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل، بعد زواج استمر لأقل من عامين.

انفصال ماريتا الحلاني بعد زواج استمر أقل من عامين

وحذفت ماريتا الحلاني كل صورها الخاصة مع زوجها من على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي ليخرج عدد من الصحف والقنوات اللبنانية لتؤكد خبر انفصالهما بالفعل، بطريقة ودية دون أي مشاكل أو تدخلات خارحية.

يذكر أن ماريتا الحلاني احتفلت بزفافها عام 2023، في حفل ضخم شارك فيه عدد كبير من الأهل والأصدقاء والفنانين.