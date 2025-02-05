عبد المحسن سلامة يحث الجمعية العمومية للصحفيين على المشاركة في الانتخابات

عبد المحسن سلامة يحث الجمعية العمومية للصحفيين على المشاركة في الانتخابات

عبد المحسن سلامة يحث الجمعية العمومية للصحفيين على المشاركة في الانتخابات

سجل الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في كشوف الجمعية العمومي، بعدما فتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية.

وقال سلامة في تصريحات فور وصوله إلى مقر النقابة، إن اليوم يمثل أهمية كبيرا للجمعية العمومية، لأن حضورنا اليوم يمثل قوة النقابة وقوة الجمعية العمومية، ونحن بذلنا جهدا كبيرا خلال المرحلة الماضية، لتنفيذ البرنامج الانتخابي، وبالفعل بدأت في تنفيذه قبل الانتخابات.

سلامة: بدل التدريب والتكنولوجيا سيشهد زيادة غير مسبوقة

أضاف أن بدل التدريب والتكنولوجيا س يشهد زيادة غير مسبوقة، ولن تكون لمرة واحدة فقط، وستكون لائقة بالجمعية العمومية وبالصحفيين، وأكد ضرورة المشاركة في هذا اليوم حتى نؤكد قوة جميعتنا العمومية.

كانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، منذ قليل، فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، لإجراء انتخابات التجديد النصفي، حيث يشترط حضور 25% من الأعضاء المشتغلين والمسددين للاشتراكات وعددهم 10229 عضوًا، أي يلزم حضور وتسجيل 2558 عضوا.

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