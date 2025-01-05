عماد الدين حسين: «السوشيال ميديا» ستؤثر سلبا على انتخابات الصحفيين غدا

كتبت: أية محسن

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن «السوشيال ميديا» لعبت دورا سلبيا في انتخابات نقابة الصحفيين هذه الدورة، حيث تشهد صفحات التواصل الاجتماعي حالة من المزايدة والتضخيم المبالغ فيه للمواقف والأزمات بصورة كبيرة.

وأكد عماد الدين حسين، خلال تغطية خاصة عن إنتخابات نقابة الصحفيين المقررة غدا، تقديم الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يوجد أكثر من 12 ألف صحفي عضوا بجدول المشتغلين، وهذا عدد كبير للغاية، وبالتالي انتخابات نقابة الصحفيين حاليا أصبحت حدثا ضخما يتم الإعداد والتنظيم المسبق له.

وأضاف أن الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بعض الشيء، معبرًا: «نتمنى أن تسير انتخابات الغد بصورة جيدة تليق بصورة ومكانة الصحفي المصري».