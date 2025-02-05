التاريخ الهجري اليوم.. كم يوما على عيد الأضحى؟

التاريخ الهجري اليوم.. تنشره العديد من الجهات لإعلام الناس بالأشهر الحرم وغيرها، ولمعرفة مواعيد الحج من كل عام بالتحديد، ويعرض موقع وزارة الأوقاف التاريخ الهجري اليوم بشكل رسمي وفق استطلاع الهلال.

وأعلنت دار الإفتاء، استطلاعها هلال شهر ذو القعدة حيث وافق يوم الثلاثاء الماضي أول أيام شهر المحرم؛ ليكون اليوم الجمعة رابع أيام ذو القعدة.

التاريخ الهجري اليوم

ويُعد ذو القعدة الشهر الحادي عشر في التقويم الهجري، وأحد الأشهر الحُرُم التي عظّمها الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه الكريم: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ».



وشهر ذو القعدة هو أول هذه الأشهر الحُرُم المتتالية، ويليه ذو الحجة الذي يأتي فيه يوم عرفات وعيد الأضحى ثم المحرم. وقد نهى النبي محمد ﷺ عن القتال فيه، تعزيزًا لحرمته ومكانته.

فاضل كام يوم على عيد الأضحى

ويفصلنا عن موعد عيد الأضحى 38 يوما حيث يوافق يوم عرفة يوم 9 من ذو الحجة من كل عام.



فضل شهر ذو القعدة



شهر من الأشهر الحرم: نهى الله عن الظلم والقتال فيه، تعظيمًا لقدسيته.



أصل التسمية: سُمي «ذو القعدة» لأن العرب في الجاهلية كانوا يقعدون فيه عن القتال، أي يمتنعون عنه، احترامًا لحرمته.



ورد ذكره في القرآن: قال تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾، والمقصود بالشهر الحرام هنا، من بينها شهر ذو القعدة.



العمرة فيه سنة مؤكدة: فقد ثبت أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمرات، كلها كانت في شهر ذي القعدة، باستثناء عمرته التي كانت مع حجته. فعن أنس رضي الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمرات، كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته».



- عمرة الحديبية (في ذي القعدة)



- عمرة من العام التالي



- عمرة من الجعرانة بعد غنائم حنين



- عمرة الحج



بداية شهر ذو القعدة 1446 هـ



وأعلنت دار الإفتاء المصرية مساء يوم الاثنين 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 أبريل 2025م، ثبوت رؤية هلال شهر ذو القعدة بالعين المجردة في عدة لجان شرعية في أنحاء الجمهورية.

كيف يمكن متابعة التاريخ الهجري يوميًا؟

للاستعلام عن التاريخ الهجري بدقة، يمكن الرجوع إلى مصادر رسمية وموثوقة، من أبرزها:



موقع وزارة الأوقاف المصرية: يعرض التاريخ الهجري بجوار مواقيت الصلاة اليومية.



موقع دار الإفتاء المصرية: يوفر تحديثات دائمة عن رؤية الهلال والتقويم الهجري.



موقع التقويم الهجري العالمي: يقدم تقويما هجريا شاملا حسب الرؤية الشرعية.