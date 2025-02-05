مليون دولار لـ27 مشروعًا: وزيرة البيئة تناقش خطط برنامج المنح الصغيرة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ومدير برنامج المنح الصغيرة للوقوف على الوضع الحالي للمرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة ودراسة ما سيتم استهدافه في المرحلة الثامنة من البرنامج.

حصاد المرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة

وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لعرضًا تقديميًا من الدكتور عماد عدلي يوضح ملامح ومعايير المرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة والتي وصل عدد المشروعات التي يتم تمويلها إلى 27 مشروعًا بما يقدر بأكثر من مليون دولار، ويجري تنفيذها في 7 محافظات موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تشمل القاهرة والجيزة بإقليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية والبحيرة بإقليم شمال الدلتا، وقنا والأقصر بإقليم جنوب الصعيد، بالإضافة إلى محافظة الفيوم، مشيرًا إلى تنفيذ عدد 4 استراتيجيات لكل إقليم جغرافي تتضمن استراتيجية لتضمين النوع الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في كل المشروعات.

تنوع المشروعات البيئية المدعومة

وأوضحت وزيرة البيئة أن العرض التقديمي تناول أيضًا المشروعات التي ينفذها البرنامج والتي يبلغ عددها 19 مشروعًا حول تغير المناخ وعدد 4 مشروعات تنوع بيولوجي، و3 مشروعات لمواجهة تدهور الأراضي، بالإضافة إلى مشروع حول إدارة المعرفة، تركز جميعها على رفع القدرات، والنوع الاجتماعي وتدعم الشراكات في العديد من المجالات البيئية ككفاءة استخدام الطاقة والزراعة المستدامة، والطاقة الشمسية، وإدارة المخلفات، وغيرها من المشروعات.

توجهات المرحلة الثامنة من برنامج المنح الصغيرة

وأوضح أن المرحلة الثامنة من مشروع المنح الصغيرة ستقوم بإتاحة نسبة حوالي 30% لمشروعات يتم تنفيذها في مناطق أخرى خارج الأقاليم الجغرافية المستهدفة، وجاري التنسيق مع مشروعات أخرى تابعة للوزارة، مثل شرم خضراء، والغردقة خضراء والبرنامج الوطني للمخلفات، موضحًا اهتمام المرحلة الثانية بتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية حول الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، وإدارة المخلفات وغيرها من الموضوعات البيئية الهامة.