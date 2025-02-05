أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بحي المقطم تمكنت من إزالة مخالفات المباني بـ 22 عقارًا خلال شهر أبريل، بإجمالي 36 دورًا علويًا مخالفًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها

وحذر محافظ القاهرة في بيان، المخالفين بأنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه جاري حصر باقي المخالفات لإزالتها على الفور.

عدم التعامل مع أي عقار مخالف

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف أو وحدة سكنية بالشراء أو البيع دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.