نائب محافظ القاهرة: مراجعة تراخيص المحلات والورش في مصر الجديدة
نائب محافظ القاهرة: مراجعة تراخيص المحلات والورش في مصر الجديدة
عقدت المهندسة مني البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومحمد عبد الوهاب، رئيس حي مصر الجديدة، اجتماعا مع أصحاب المحلات التجارية بشارع هارون الرشيد في مصر الجديدة، والاستماع الي مطالبهم، ومتابعة الالتزام باشتراطات التراخيص، وتقديم التيسرات اللازمة لسرعة التقديم بمنظومة تراخيص المحال العامة، بحضور مسؤولي الإدارة الهندسية بالحي.
تسهيل حركة المرور
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والدكتور محافظ القاهرة، بالتشديد على عدم السماح للمحلات والكافيهات والمطاعم المخالفة بالعمل، إلا طبقا لأحكام القانون، وعدم السماح بإشغال الطريق أو الأرصفة، لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات يوميا.
مراجعة موقف الورش
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بسرعة مراجعة الموقف الخاص بتراخيص الورش والمحلات بشارع إبراهيم اللقاني، والعقارات المطلة عليه ومدى قانونيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، بالإضافة إلى ضرورة وضع تصور أو آلية من حي مصر الجديدة لتلك المحلات، لتجميل نطاق الحي، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.
ووجهت الدكتورة منال عوض، قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة أيضا، بمتابعة القرارات والتوجيهات التي طالبت بها الحي والعرض عليها بما جرى اتخاذه.