عقدت المهندسة مني البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومحمد عبد الوهاب، رئيس حي مصر الجديدة، اجتماعا مع أصحاب المحلات التجارية بشارع هارون الرشيد في مصر الجديدة، والاستماع الي مطالبهم، ومتابعة الالتزام باشتراطات التراخيص، وتقديم التيسرات اللازمة لسرعة التقديم بمنظومة تراخيص المحال العامة، بحضور مسؤولي الإدارة الهندسية بالحي.

تسهيل حركة المرور