محافظ القاهرة يكشف خطة تطوير منطقة السيدة عائشة: ترميمات وممشى سياحي

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إنَّ منطقة السيدة عائشة واحدة من أقدم وأعرق مناطق القاهرة، ويعاد تخطيطها حاليًا لتكون منطقة سياحة بجوار القلعة ومسجد السيدة عائشة ومسجد السلطان حسن، لافتًا إلى أنَّه تمّ تعويض السكان في المنطقة قبل الإخلاء، مشيرًا إلى أنَّ المسافة بين القلعة والسلطان حسن ومسجد السيدة عائشة ستكون عبارة ممشى سياحي.

وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، أنَّ كوبرى السيدة عائشة به مشكلة مرورية كبيرة عبارة تتمثل في وجود انحناءه كبيرة تتسبب في وقوع حوادث ونحو 15 حادثة على الكوبرى حدثت العام الماضي فقط، وهناك مسار بديل للكوبري وسيتمّ تفكيكه، وسيكون مكانه ممشى سياحي خالي من السيارات وسيكون في المنطقة موقف للأتوبيسات السياحية التي تتردد على المنطقة، ومن ضمن خطة إعادة التخطيط والحفاظ على الهوية في محافظة القاهرة هناك 11 عقارا قديما بالمنطقة خلف مسجد السيدة عائشة سيتمّ رفع كفاءتها والإبقاء عليها.

رفع كفاءة مسجد السيدة عائشة

وفى سياق متصل، قال المهندس شريف دسوقي رئيس قطاع المشروعات بشركة المقاولين العرب، إنَّ شركة المقاولين العرب بالتعاون مع محافظة القاهرة تطور ميدان السيدة عائشة ومنها تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة عائشة من حمامات للرجال والنساء وزخارف إسلامية داخل المسجد وخارجه وإعادتها لهويتها، مع تغيير الأبواب والشبابيك في صحن المسجد، وأيضا تطوير نظام صوتيات وشبكة حريق ومراقبة جديدة تتناسب مع أعمال التطوير.

مشروع عرب يسار

وأشار إلى أنَّ خطة التطوير تتضمن مشروع عرب يسار من ترميمات للمنشآت بالمنطقة والمعالجة الكيميائية وأعمال البياض والدهان وفك الأحجار التالفة واستبدالها بأحجار من نفس التراث، أيضًا مشروع نقل المقابر الأثرية، إذ يتمّ نقل 4 مقابر أثرية وانتشالها من مياه جوفية ولعمل على فكها وإنشائها في مكان جديد وتركبيها والقيام بأعمال الترميم وتقطيع الزخارف وإعادتها من جديد، لافتًا إلى أنَّه في غضون بضعة شهور سيتمّ تحسين الهوية البصرية.