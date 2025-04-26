مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يتابعان خطوات إعادة إحياء وتشغيل «جروبي»

مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يتابعان خطوات إعادة إحياء وتشغيل «جروبي»

مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يتابعان خطوات إعادة إحياء وتشغيل «جروبي»

ترأس اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعا لمناقشة الخطوات التنفيذية لاعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به، في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها.

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شهد الاجتماع الذي عقد بالنادي اليوناني المتواجد أعلى مقهى جروبي، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور عبدالله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيسي مجلسي إدارة شركتى مياه الشرب، والصرف الصحي بالقاهرة، وممثلين عن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والصندوق السيادي، واستشاري المشروع، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

جولة

رفع كفاءة الواجهات

كما تفقد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير واجهات البنايات الممتدة من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب، ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية.

القاهرة الخديوية

مقهى جروبي يعد أحد أشهر وأعرق الأماكن في القاهرة الخديوية ويقع بميدان طلعت حرب، أسسه جاكومو جروبي وهو سويسري جاء إلى مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وأقام مع ابنه مطعمين ومتجرين لبيع الحلوى يحملان اسمه في وسط القاهرة، أحدهما بميدان طلعت حرب (سليمان باشا سابقا)، والآخر بشارع عدلي، وتضاعف النجاح بعد أن افتتح محلين أصغر وأكثر بساطة يقدم فيهما الشطائر والحلوى والمشروبات وقوفا على الطريقة الأمريكية.

ولم يكتفِ جاكومو بالمحلاّت الأربعة، فكان يعمل على توصيل طلبات خارجية مثل إقامة الولائم في بيوت الوزراء والوجهاء في ذلك العهد، وارتبط المصريون بجروبي كأحد العلامات المميزة لمنطقة وسط المدينة، كما شهد تصوير عدد من الافلام والمسلسلات به.

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