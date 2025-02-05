5 سمات سرية تحافظ على شبابك للأبد وتدعم سلامك النفسي.. جربها الآن

كتبت: نرمين عزت

الحفاظ على الشباب الدائم لا يقتصر على الحفاظ على مظهر شبابي، بل هو حالة ذهنية، وسلوك، وأسلوب حياة، وسر مرتبط ببعض السمات الخفية التي يمتلكها بعض الناس للحفاظ على الشباب الدائم، سمات تُبقيهم نابضين بالحياة، جذابين، ومثيرين للاهتمام، بغض النظر عن أعمارهم.

في هذه السطور، سنتناول السمات ال5 الدقيقة التي تجعل أي شخص يبدو شابًا إلى الأبد، وفق موقع myinnercreative البريطاني.

5 سمات تحافظ على شبابك للأبد

1- الفضول والدهشة

يُعد الحفاظ على حس الفضول سمةً أساسيةً لمن يبدون شبابًا دائمًا، فهم دائمًا حريصون على التعلم والاستكشاف وفهم العالم من حولهم، هذه السمة تُبقي عقولهم نشيطة ومنشغلة، كما تُعزز انفتاحهم على التجارب الجديدة، مما يُغذي حيويتهم.

الفضول لا يعني بالضرورة القفز من الطائرة أو السفر إلى أقاصي العالم، قد يكون الأمر بسيطًا كقراءة كتاب جديد، أو تجربة وصفة جديدة، أو سؤال أحدهم عن تجاربه الحياتية.

لذا، استمر في طرح الأسئلة. استمر في التعلم . حافظ على ذلك الشعور الطفولي بالدهشة حيًا. إنها طريقة مضمونة للحفاظ على شرارة شبابك.

2- الحفاظ على نظرة إيجابية

خذ العام الماضي على سبيل المثال مهما حدث وكل ما حدث قد انتهى، لا تغرق في السلبية، "الحياة مثل المرآة، ابتسم لها وسوف تبتسم لك".

ممارسة التسامح

التمسك بالضغائن أشبه بحمل حقيبة ظهر مليئة بالصخور، يُثقل كاهلك، ويُستنزف طاقتك، ويُسبب لك الشيخوخة المبكرة، وأولئك الذين يبدو أنهم شباب إلى الأبد تعلموا التخلي عن الماضي.

التسامح غالبًا ما يكون أشبه بتسلق شاقّ وصعب، لكن ما إن تصل إلى القمة، حتى يصبح المنظر يستحق العناء، ستشعر براحة أكبر وحرية أكبر وسلام، كما أن التمسك بالمشاعر السلبية قد يُؤثِّر سلبًا على صحتك الجسدية وسلامتك النفسية.

من ناحية أخرى، لا يعني التسامح نسيان الأفعال المؤذية أو التغاضي عنها، بل يعني اختيار التخلي عن الألم والغضب اللذين يعيقانك.

4 - الاهتمام بالعلاقات

نحن مخلوقات اجتماعية بطبعنا، نزدهر بالتواصل والصداقات والشعور بالانتماء للمجتمع، وأولئك الذين يبدو أنهم صغار السن إلى الأبد هم في الغالب أولئك الذين يستثمرون الوقت في رعاية علاقاتهم.

إنهم من يبذلون جهدًا للتواصل مع أصدقائهم القدامى، وقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم، أو بدء محادثات مع الغرباء. إنهم يدركون قيمة التواصل الإنساني، ولا يخشون التعبير عن حبهم وتقديرهم للآخرين.

لا يتعلق الأمر بامتلاك دائرة اجتماعية واسعة، بل بجودة العلاقات. يتعلق الأمر بمشاركة الضحكات، والإصغاء، وتقديم الدعم في الأوقات الصعبة، والاحتفال بالأفراح.

تذكر أن رعاية العلاقات لا تُبقيك شابًا في قلبك فحسب، بل تُثري حياتك بطرقٍ لا تُحصى.

5- ابق نشيطًا

الأشخاص الذين يتمتعون بروح الشباب الدائم غالبًا ما يكونون نشطين، يدركون أن ممارسة الرياضة بانتظام ليست مهمة شاقة، بل هي أسلوب حياة يحافظ على نشاط أجسامهم وعقولهم.

لا يعني هذا أن عليك التعرق في صالة الألعاب الرياضية لساعات يوميًا، قد يكون الأمر بسيطًا كالمشي السريع حول الحي، أو الرقص على أنغام موسيقاك المفضلة، أو ممارسة اليوغا في غرفة المعيشة، المهم هو أن تجعل الحركة جزءًا من روتينك اليومي فهي تعزز طاقتك ومزاجك.