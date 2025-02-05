كاتب صحفي: الصعيد تحول من منطقة منسية إلى مركز استثماري واعد

كتب: شريف سليمان

قال الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد عز الدين، إنّ صعيد مصر عانى طويلًا من غياب التنمية وتراجع الأولوية في سياسات الدولة، ما أدى إلى هجرة كثير من السكان إلى الشمال وقلة الاستثمارات، لكن الوضع تغيّر تمامًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح منطقة جذب استثماري حقيقية وواعدة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.

استثمارات ضخمة وإرادة سياسية واضحة

أضاف عز الدين في حوار عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اهتمامًا خاصًا بالصعيد، ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من الاستثمارات العامة خُصصت لمحافظات الجنوب، موضحًا أن نحو 1600 مليار جنيه، تم رصدها ضمن خطة العام المالي الأخير فقط للصعيد، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا حقيقيًا في أولويات الدولة.

مجمعات صناعية بمواصفات جديدة

تابع بأن المجمعات الصناعية الجديدة التي تم تنفيذها تختلف تمامًا عن النماذج التقليدية، إذ تم تزويدها بالبنية التحتية الكاملة، والمرافق، وشبكات الاتصالات، والمواصلات، ما يجعلها بيئة استثمارية مكتملة الأركان، مؤكدًا أن هذه المجمعات لم تكن موجودة بهذه المواصفات من قبل، ما يجعلها نقطة تحول نوعية في جذب المستثمرين.

فرص استثمارية فعلية وتسهيلات غير مسبوقة

أكد عز الدين أن الدولة أطلقت منصة مصر الرقمية الصناعية لطرح الفرص الاستثمارية، كما خُفضت رسوم كراسات الشروط إلى 500 جنيه، وتمت إتاحتها مجانًا لاحقًا، مع تمكين المستثمر من التقديم بخطة بديلة حال عدم قبول الأولى، ومنحه أولوية إذا لم يسحب مقدم الحجز في محاولات سابقة، مشيرًا إلى أن هناك 177 منطقة صناعية جديدة مرفقة بالكامل، إضافة إلى 332 فرصة استثمارية جديدة، تم الإعلان عنها مؤخرًا بمحافظتي قنا وسوهاج.