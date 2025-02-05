فرص عمل للعمال في دولة عربية براتب يتجاوز 22 ألف جنيه.. اعرف الشروط

تحرص وزارة العمل على توفير العديد من الوظائف للشباب والخريجين في مختلف التخصصات وفي الكثير من الدول بداخل مصر وخارجها، وآخر ما أعلنت عنه الوزارة 61 فرصة عمل للعمال في بعض التخصصات.



وكشفت وزارة العمل في بيان لها نشر عبر حساها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل فرص العمل المتاحة للتقديم في تلك الفترة وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة.

فرص عمل في الأردن

وتتوافر فرص العمل في دولة الأردن، في التخصصات التالية:

صناعة منتجات الدخان

العدد: 2

الراتب: 290 - 300 دينار

الشروط: دبلوم صناعي، أعزب، خبرة سنة، العمر من 20 إلى 25 سنة.



صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملابس

العدد: 1

الراتب: 290 - 320 دينار

الشروط: خياط ماكينة وحرارة وحياكة صناعية، مؤهل علمي (ثانوي)، أعزب، خبرة 5 سنوات، العمر من 22 إلى 25 سنة.



دباغة وتهيئة وصباغة الجلود والفراء

العدد: 2

الراتب: 290 - 300 دينار

الشروط: عامل جلود، مؤهل متوسط.



صناعة الأصناف المنتجة من الخرسانة والأسمنت والجبس

العدد: 10

الراتب: 290 - 320 دينار

الشروط: خبرة مكبس طوب، أعزب، خبرة سنة، العمر من 18 إلى 45 سنة.



عامل معمل طوب

العدد: 10

الراتب: 290 - 300 دينار

الشروط: أعزب، خبرة سنة، العمر من 20 إلى 40 سنة.



صناعة المنتجات الطينية الإنشائية

العدد: 1

الراتب: 290 - 320 دينار

الشروط: خبرة سابقة في مجال الإنتاج والبلاط والتحميل والتنزيل.



صناعة المنتجات الطينية الإنشائية

العدد: 1

الراتب: 290 - 320 دينار

الشروط: إجادة الأعمال الفنية (تجهيز الأبواب الخشبية - غرف النوم).



تجارة الجملة على أساس عقد أو نظير رسم

العدد: 1

الراتب: 290 - 320 دينار

الشروط: متزوج، خبرة سنة، العمر من 20 إلى 40 سنة.



الزراعة والجراحة وصيد الأسماك

العدد: 10

الراتب: 290 - 300 دينار

الشروط: تربية طيور ودواجن وحجل، خبرة بالأعلاف، العمر من 21 إلى 40 سنة.



صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر

العدد: 10

الراتب: 290 - 300 دينار

الشروط: أعزب، خبرة سنة، العمر من 18 إلى 40 سنة.



صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية

العدد: 1

الراتب: 290 - 320 دينار

الشروط: خبرة في تصنيع الحلويات الشرقية أو الغربية.



صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية

العدد: 1

الراتب: 290 - 320 دينار

الشروط: أعزب، خبرة سنة، العمر من 21 إلى 40 سنة.

كيفية التقديم على فرص العمل



التقديم يستمر حتى يوم الإثنين المقبل عبر الرابط: https://egres.manpower.gov.eg/Request_LB/index