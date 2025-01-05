فرص عمل للمهندسين والعمال في السعودية.. الشروط وطريقة التقديم

مجموعة من فرص العمل المتاحة للمهندسين المصريين في السعودية٬ أعلنت عنها وزارة العمل٬ في بيان٫ موضحة توافر ما يقرب من 558 وظيفة في تخصصات مختلفة.

وكشفت الوزارة العمل عبر منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل فرص عمل للمهندسين بالسعودية، وعدد من التخصصات الأخرى أيضا، وهي كما يلي:

فرص عمل للمهندسين في السعودية

- مهندس حصر كميات



العدد: 8



الراتب: من 8000 إلى 10000 ريال



الخبرة: من 10 إلى 13 سنة



المميزات: الراتب شامل بدل السكن والانتقالات





- رسام هندسي



العدد: 9



الراتب: من 5000 إلى 12000 ريال



الخبرة: من 5 إلى 12 سنة



المميزات: سكن، انتقالات، وساعات عمل إضافية



- مهندس موقع - مدني



العدد: 14



الراتب: من 7000 إلى 12000 ريال



الخبرة: من 7 إلى 12 سنة



المميزات: سكن، انتقالات، وساعات عمل إضافية



- مهندس موقع كهرباء (محطات)



العدد: 6



الراتب: من 8000 إلى 10000 ريال



الخبرة: من 8 إلى 10 سنوات



المميزات: الراتب شامل بدل السكن والانتقالات



- مهندس موقع ميكانيكا (محطات)



العدد: 6



الراتب: من 8000 إلى 10000 ريال



الخبرة: من 8 إلى 10 سنوات



المميزات: الراتب شامل بدل السكن والانتقالات



- مهندس موقع ميكانيكا (مواسير بنية تحتية)



العدد: 6



الراتب: من 8000 إلى 10000 ريال



الخبرة: من 8 إلى 10 سنوات



المميزات: الراتب شامل بدل السكن والانتقالات



- وظيفة مشرف



العدد: 18



الراتب: من 3500 إلى 4500 ريال



الخبرة: من 6 إلى 8 سنوات



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية

- مشرف حركة وصيانة معدات ثقيلة



العدد: 4



الراتب: من 4500 إلى 8000 ريال سعودي



الخبرة المطلوبة: من 4 إلى 8 سنوات



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية (overtime)



- سباك



العدد: 50



الراتب: 2000 ريال



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية



- لحّام



العدد: 40



الراتب: 2000 ريال



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية



- سائق معدات ثقيلة



العدد: 30



الراتب: 2000 ريال



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية



- عامل محارة (مبيّض)



العدد: 50



الراتب: 2000 ريال



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية



- عامل صرف صحي



العدد: 100



الراتب: 2000 ريال



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية



- مدير مشروع



العدد: 7



الراتب: من 10000 إلى 13000 ريال



الخبرة: من 12 إلى 17 سنة



المميزات: الراتب شامل بدل السكن والانتقالات





- مراقب



العدد: 22



الراتب: من 3500 إلى 4000 ريال



الخبرة: من 6 إلى 11 سنة



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية



- مساح أول



العدد: 10



الراتب: من 4000 إلى 5000 ريال



الخبرة: من 8 إلى 13 سنة



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية



- مساح



العدد: 10



الراتب: من 2500 إلى 3500 ريال



الخبرة: من 5 إلى 10 سنوات



المميزات: سكن، انتقالات، وجبة، وساعات عمل إضافية



- مهندس جودة



العدد: 10



الراتب: من 7000 إلى 9500 ريال



الخبرة: من 8 إلى 10 سنوات



المميزات: الراتب شامل بدل السكن والانتقالات

كيفية التقديم على الوظائف

وقال وزير العمل، إن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وبالتنسيق مع كل من الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، ودعا الوزير الشباب المصري من أصحاب التخصصات الهندسية المختلفة، المدرجة ضمن الإعلان (والمتاحة مع تفاصيل الرواتب لكل تخصص)، إلى سرعة التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

labour@labour.gov.eg



ويستمر التقديم على الوظائف المعلن عنها حتى يوم الاثنين المقبل.



ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تتضمن مزايا متعددة، تشمل:



تحمل الشركة لكافة تكاليف الإقامة وتجديدها



نقل الكفالة أو التأشيرة



تأمين طبي شامل



تذاكر طيران ذهابا وإيابا عند استحقاق الإجازات السنوية



وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل مناسبة للشباب المصري في الأسواق الخارجية، وتقديم كل سبل الدعم الممكن لهم.