محافظ الشرقية يوجه بتقديم مساعدات فورية وفرص عمل للأسر الأولى بالرعاية

كتبت: نظيمة البحراوي

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، 10 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

مساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة

وخلال الإجتماع، كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والاستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص

وقرر محافظ الشرقية توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الاجتماعية للحالات وسرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.

كما قرر صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 10 حالات تتراوح مدتها من 4 إلى 6 أشهر، حسب الأبحاث الاجتماعية على الحالات وتوفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لـ5 حالات وتوفير جهاز لعروس من الأسر الأولى بالرعاية بعد التأكد من عقد قرانها.