«الداخلية» تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 6 ملايين جنيه

محمد بركات

نفذت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج النطاق المصرفي الرسمي، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

خلال حملة أمنية مكثفة شارك فيها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن، جرى ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة أكثر من 6 ملايين جنيه

واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل أجهزة الأمن جهودها للتصدي للممارسات غير المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات التلاعب بأسواق النقد.