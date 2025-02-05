«الداخلية» تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 6 ملايين جنيه

«الداخلية» تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 6 ملايين جنيه

«الداخلية» تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 6 ملايين جنيه

محمد بركات

نفذت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج النطاق المصرفي الرسمي، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

خلال حملة أمنية مكثفة شارك فيها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن، جرى ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة أكثر من 6 ملايين جنيه

واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل أجهزة الأمن جهودها للتصدي للممارسات غير المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات التلاعب بأسواق النقد.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا