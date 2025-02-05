ضبط 8 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 450 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات

كتب: محمد بركات

نسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية) بتهمة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ450 مليون جنيه تقريباً، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.