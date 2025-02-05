تبدأ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي الأسبوع المقبل في تحصيل قيمة تذاكر الطيران من المسافرين للحج، فضلًا عن تذاكر العبارة للمسافرين للحج المستوى البري وذلك تمهيدًا لانطلاق رحلات الحج بداية من يوم 20 مايو الجاري.

أسعار تذاكر الطيران

وقال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بعد إعلان شركات الطيران أسعار التذاكر الخاصة بالحج السياحي قامت شركات السياحة بحجز تذاكر لحجاجها وفقًا للمواعيد التي حددتها للسفر والعودة، موضحًا أن أسعار تذاكر الطيران تبدأ من نحو 40 ألف جنيه وتصل حتى 90 ألف جنيه، لافتًا إلى أن التفاوت في الأسعار يأتي تبعًا للمدة الزمنية بين موعد السفر والعودة، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المدة البينية بين موعد السفر والعودة قليلة كان سعر التذاكر أعلى.

وأضاف لـ الوطن أن أسعار تذاكر الطيران بالنسبة لحجاج البرامج الاقتصادية طيران والتي تتراوح مدتها من 18 إلى 23 يومًا تكون أقل من أسعار التذاكر المخصصة لحجاج مستوى الـ 5 نجوم والتي تتراوح مدتها ما بين 10 إلى 14 يومًا، موضحًا أن شركات السياحة خاطبت حجاجها لسرعة سداد ثمن تذاكر الطيران خاصة أن موعد انطلاق الرحلات يتبقى عليه أقل من 20 يومًا.

أسعار تذاكر العبارات لحجاج البري

ومن جهته أوضح أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تم مخاطبة حجاج المستوى البري لسرعة سداد ثمن تذكرة العبارة والمقدر بـ 19 ألفًا و500 جنيه في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن أولى رحلات الحج البري ستنطلق يوم 21 ذو القعدة الجاري.

وأشار «وحيد» إلى أن هناك العديد من المميزات سيتم تقديمها لحجاج السياحة لعل أهمها أنه سيتم تقديم وجبتين غذائيتين يوميًا لكافة الحجاج «فطار- غداء» أو «فطار- عشاء»، لافتًا إلى أن حجاج المستوى الاقتصادي تحسين سكن 5 نجوم سيسكنون بضعة أيام في مساكن تقع بالقرب من الحرم المكي.