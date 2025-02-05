الأمانة العامة لمجلس النواب تطلق حسابات رسمية على «فيسبوك» و«إكس»

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، تدشين حسابات رسمية جديدة للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إكس»، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، أن الصفحة الرسمية لمجلس النواب على فيسبوك هـنـا، فيما يمكن متابعة الحساب الرسمي للمجلس على منصة إكس هـنـا.

ودُشّنت صفحة رسمية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على «إكس»، ويمكن متابعة الحساب عبر الرابط.

ويأتي تدشين هذه الحسابات في إطار جهود مجلس النواب لتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتفعيل قنوات التواصل مع مختلف فئات الشعب المصري.