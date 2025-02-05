ماذا تفعل عند تلف أو كسر كارت محفظة المترو؟.. إجراءات بسيطة

كتبت: رحاب عبدالراضي

كثير من المواطنين يستقلون مترو الأنفاق بشكل يومي ويشترون التذاكر في سبيل ذلك، أو محفظة التذاكر تجنبا للزحام والوقوف في طوابير يومية، وفي بعض الأحيان يتعرض كارت محفظة المترو للتلف أو الكسر، ماذا يجب أن يفعل الشخص عند حدوث ذلك؟

الإجراءات المطلوبة عند كسر أو تلف كارت تذاكر المترو

الهيئة القومية لمترو الأنفاق أوضحت الإجراءات المطلوبة عند كسر أو تلف كارت محفظة المترو، وهي كالتالي:



التوجه إلى أقرب محطة اشتراكات رئيسية مثل محطة الشهداء أو العتبة أو الدقي أو عدلي منصور أو المرج.



تقديم الكارت التالف أو المكسور لموظفي المحطة.



دفع رسوم الاستبدال فسوف يُطلب منك دفع مبلغ قدره 80 جنيها مقابل استبدال الكارت التالف بكارت جديد.



وبعد دفع الرسوم، تستلم كارتا جديدا بنفس الرصيد المتبقي من الكارت القديم.





وفي حالة فقدان اشتراك المترو، عليك اتباع الخطوات التالية:

تحرير محضر بقسم الشرطة: قم بزيارة أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بفقدان الكارت.



بعد الحصول على المحضر، توجه إلى المحطة التي حصلت منها على الكارت.

قدّم المحضر لموظفي المحطة لإلغاء الكارت المفقود وتجنب استخدامه من قبل آخرين.



سوف يُطلب منك دفع مبلغ قدره 25 جنيهًا مقابل إصدار كارت جديد بدلًا من الكارت المفقود.





وتُتيح محفظة التذاكر الذكية لمترو الأنفاق مرونة في الاستخدام، إذ يُمكنك شحن الكارت بمبالغ تتراوح بين 200 و400 جنيه، ويمكن استخدامه لأكثر من شخص، كما أن صلاحية الكارت تمتد لمدة 5 سنوات.



ويُنصح بالاحتفاظ بجميع الإيصالات والمستندات المتعلقة بالكارت، حيث قد تُطلب عند الحاجة.