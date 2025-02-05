وزير زراعة مدغشقر: حريصون على نقل التجربة المصرية إلى بلادنا

واصل فرانسوا جيرسو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، والوفد المرافق، زياراته الميدانية لتفقد المشروعات والأنشطة الزراعية المختلفة، ومواقع الإنتاج الزراعي ببعض محافظات مصر، تلبية لدعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار التعاون المشترك بين البلدين للاستفادة من الخبرات المصرية في القطاع الزراعي.

تفقد مشروعات القطاع الزراعى

تأتي زيارة الوزير الملاجاشي لمواقع الإنتاج ومشروعات القطاع الزراعي في مصر، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز علاقاتنا مع دول القارة الإفريقية وتعزيز تواجد الاستثمارات الزراعية المصرية في قطاع الزراعة بدول القارة السمراء، مع تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الأفارقة وتحقيق التنمية الزراعية بها، بما يعود بالنفع على المنطقة.

ورافق الوزير الملاجاشي خلال هذه الزيارات، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إنه تم اصطحاب وزير الزراعة الملاجاشي، والوفد المرافق له لزيارة المقر الرئيسي للبنك الزراعي المصري، حيث تفقد بعض قطاعاته للاطلاع على دور البنك في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم المزارعين، كما اطلع على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني..

فيما استقبل الوزير الملاجاشي سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك ومسئولي القطاعات.

إنتاج سماد اليوريا

وأشار موسى إلى أنه تم أيضا زيارة شركة حلوان لصناعة وإنتاج الأسمدة، حيث تم تفقد وحدة إنتاج اليوريا، وحدة التحكم والأقسام والإدارات التابعة، كما تم عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تم استعراض منتجات الشركة والكميات إلى يتم إنتاجها للسوق المحلي والتي يتم تصديرها للأسواق الدولية، حيث تعمل الشركة في مجال إنتاج سماد اليوريا المحبب 46.5% نيتروجين وإنتاج الأمونيا كمنتج وسيط، وجارى حاليا دراسة إقامة خط ثاني مثيل للخط الأول.

وأوضح المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أنه تم أيضا عقد لقاء مع ممثلي بعض شركات القطاع الخاص في مجالات الإنتاج النباتي وإنتاج التقاوي واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية وتصنيع وتجميع الميكنة الزراعية، بمقر مركز البحوث الزراعية، حيث تم تقديم عرض تقديمي من الجانب المالاجاشي حول فرص الاستثمار المتاحة في مدغشقر وأهم قطاعات الاستثمار وفي مقدمتها القطاع الزراعي وفي نهاية اللقاء تم توقيع على البرنامج التنفيذي لخطة العمل المستقبلية للتعاون بين البلدين.

ووفقا لموسى، شملت الزيارات التي قام بها وزير زراعة مدغشقر أيضا زيارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، حيث تم استعراض المنتجات التي تنتجها الشركة من الأسمدة الفوسفاتية وحامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك والسوبر فوسفات الأحادي والثلاثي الناعم والمحبب وسلفات الماغنسيوم، وذلك باعتبار الشركة واحدة من أكبر الكيانات الصناعية المنتجة للاسمدة الفوسفاتية في مصر.

وتفقد الوزير المالاجاشي أيضا شركة طنطا موتورز، بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، حيث تم الاطلاع على خطوط الإنتاج المستخدمة في تصنيع المعدات الزراعية.

وشملت الزيارة أيضا تفقد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث تم عرض فيلم تسجيلي يوثق تاريخ صناعة القطن والغزل في مصر ويسلط الضوء على الدور المحوري للشركة ومراحل تنفيذ المشروع القومي العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج، كما تم تفقد مصنع عمليات التشغيل والإنتاج في مصنع "غزل 4" الجديد، كما تم تفقد معرض منتجات الشركة والذي ضم منتجات قطنية متنوعة من معروضات المفروشات والملابس العالية الجودة.

ومن جهته أعرب وزير الزراعة والثروة الحيوانية، عن إعجابه الشديد بما شاهده من تطور في القطاع الزراعي في مصر، والنهضة الزراعية التي تشهدها البلاد حاليا، مؤكدا ريادة مصر في هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به، وذلك نظرا لما شهده من نماذج على أرض الواقع يمكن الاستفادة بنقلها كتحارب هامة إلى دولته تساهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

وأكد الوزير المالاجاشي، حرصه الشديد على نقل تلك التجارب والاستفادة بها في بلاده، والعمل المشترك نحو تبادل الخبرات، بما ينعكس على تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.