«الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى لحماية المحاصيل من تقلبات الطقس: إيقاف حصاد اليوم

كتبت- رشا فؤاد:

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ هناك توصيات كبيرة أطلقتها وزارة الزراعة لرش وإجراءات ري احتياطية لجميع المحاصيل الزراعية، موضحا أن هناك توصيات أخرى بإيقاف حصاد القمح اليوم الأربعاء ويتم التركيز على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة الأرصفة على الصوبات الزراعية.

الاستعداد إلى أقصى درجة ممكنة لمواجهة هذه التغيرات المناخية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ وزير الزراعة وجه بالأمس كل القيادات داخل الوزارة برفع درجات الاستعداد إلى أقصى درجة ممكنة لمواجهة هذه التغيرات المناخية التي قد تحدث في الطقس وفقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أنه يتم أيضا رفع الكفاءة داخل كل الجمعيات الزراعية وتواجد الموظفين والمرور بشكل مستمر، فضلا عن متابعة كل المستجدات والاستعداد بالمعدات لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة، بهدف أن يكون هناك إجراء استباقي متخذ للحفاظ على المحصول والزراعات القائمة.

العواصف وزيادة سرعات الرياح قد تؤثر على عمليات الحصاد

وتابع: «هناك إجراءات أخرى للحفاظ على عملية الحصاد حتى تتم بشكل مناسب لحماية الثروة الزراعية والحيوانية أيضا»، لافتا إلى أن وجود العواصف وزيادة سرعات الرياح قد تؤثر على عمليات الحصاد، لذا جرى إصدار مجموعة من التوصيات للوقاية من هذه المخاطر، من أجل ضمان الحفاظ على أفضل إنتاجية ممكنة.