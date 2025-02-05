صور نادرة واعترافات صادمة.. هل تكشف الحكومة الأمريكية أسرار الكائنات الفضائية؟

كتبت- نرمين عزت

كشفت جلسة مشتركة للكونجرس في وقت متأخر من يوم الخميس، أي خلال الساعات الماضية، عن تفاصيل مذهلة عن جسم غامض لم يسبق له مثيل يحوم فوق الولايات المتحدة، واستمع مسؤولون حكوميون إلى علماء قالوا إنهم بحاجة إلى دور أكبر في التحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الغريبة الأخرى التي كانت الحكومة تبقيها سرية، فماذا في القصة؟

صور وتحقيقات جديدة في قضية الأجسام الطائرة

في الساعات الماضية، عقدت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، بمساعدة من صندوق الكشف عن الحوادث الجوية غير المحددة، إحاطة يوم الخميس بعنوان «فهم الحوادث الجوية غير المحددة: العلم والأمن القومي والابتكار»، وركزت الجلسة على الأجسام الطائرة المجهولة (أو UAPs، كما يطلق عليها الآن) وما تعرفه الحكومة عن هذه المشاهدات غير العادية.

وكان المتحدثان الرئيسيان هما لويس إليزوندو، المسؤول السابق في البنتاجون الذي حقق في موضوع الأجسام الطائرة المجهولة قبل أن يصبح أحد المبلغين عن مخالفات الأجسام الطائرة المجهولة، وأفي لوب، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد، في محاولة للضغط على الحكومة لإصدار المزيد من بيانات UAP وتطوير طرق أفضل للكشف عن هذه الأجسام المجهولة، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وترأست الجلسة النائبة آنا بولينا لونا، عضو الكونجرس الجمهوري من فلوريدا، والتي كلَّفها الرئيس ترامب بالإشراف على الكشف عن العديد من الأحداث السرية، بما في ذلك مشاهدات الأجسام الفضائية.

خبير تقني يكشف عن «تقنيات مستوحاة من UAP» تعمل عليها شركات خاصة

رئيس ناسا السابق يكشف عن صور صادمة لم يتم التحقيق فيها بعد من قبل المسؤولين الأمريكيين، وقال مايك جولد، المدير المساعد السابق لوكالة ناسا، عن صور مذهلة موجودة في أرشيف الوكالة والتي لم يتم التحقيق فيها بعد باعتبارها أجسامًا غير طائرة محتملة.

وكشف جون جولد، الرئيس الحالي للفضاء المدني والدولي في شركة التكنولوجيا Redwire، عن عدة صور صادمة لظواهر غير مفسرة تم تصويرها بواسطة وكالة ناسا على المريخ والقمر.

وتضمَّنت تلك الصور مشاهدة أخرى للأجسام الطائرة المجهولة التي يطلق عليها اسم «تيك تاك»، والتي ظهرت مؤخرًا على سطح المريخ بعد مشاهدات متعددة فوق المحيط الهادئ، وتساءل: «لماذا لا نقوم بالتحقيق في هذا الأمر؟ فمن المؤكد أن الأمر يستحق بذل الجهد للتحقيق فيه، لكننا لا نفعل ذلك»، ورغم وجود الصور، إلا أن الأدلة ما زالت ليست كافية للبحث والتحقيق في الأمر.

نصف الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة تخفي أسرار الأجسام الطائرة المجهولة

وأظهر استطلاع للرأي نُشر مؤخرًا أن 44% من الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة تخفي معلومات حول وجود الكائنات غير المأهولة، في حين يعارض 28% هذا الرأي، بينما قال 28% آخرون إنهم غير متأكدين.

وأُجري الاستطلاع، الذي أجرته نيوزنايشن/ديسيجن ديسك، على 521 جمهوريًا، و559 ديمقراطيًا، و349 مستقلًا، وجد أن الشباب الأمريكيين يشككون بشكل خاص في معرفة الحكومة بـ UAP، حيث زعم 49% من المشاركين من الجيل Z و48% من جيل الألفية أن المسؤولين الفيدراليين يعرفون أكثر مما يكشفون عنه، مقارنة بـ39% فقط من جيل طفرة المواليد.

كما تبيّن أن الجمهوريين أكثر شكًا من الديمقراطيين أو المستقلين، حيث قال 48% منهم إن الحكومة تخفي معلومات عن برنامج مكافحة الإرهاب غير المصرح به، ولم يشاطرهم الرأي سوى 39% من الديمقراطيين و44% من المستقلين.

وخلال الجلسة، رفع مسؤول الاستخبارات العسكرية السابق لويس إليزوندو صورة غير مؤكدة لطائرة بدون طيار التقطها طيار مدني يوم الخميس، جاءت من كاميرا عادية، تم التقاطها على ارتفاع 21 ألف قدم، بينما كانت المركبة الفضية الضخمة تحوم فوق الأرض.

وقيل إن طول الجسم الغريب كان حوالي 1000 قدم، أي بحجم سفينة سياحية في المحيط، وسلط إليزوندو الضوء على حالة عدم اليقين التي يواجهها الطيارون العسكريون والتجاريون والمدنيون عند مشاهدة أو توثيق حوادث جوية غير مباشرة في المجال الجوي، ركت الجلسة العديد من التساؤلات والحيرة في المجتمع الأمريكي دون الإجابة عن أي شيء، لكنها خرجت منها تفاصيل مهمة مثل الصور التي توثق أجسامًا غير مألوفة.