وزير العمل يعتمد 3.1 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا

وزير العمل يعتمد 3.1 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا

وزير العمل يعتمد 3.1 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم، اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة خلال أبريل الحالي، بإجمالي 3 ملايين و96 ألفا و916 جنيها من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها 1837 عاملا.

رعاية صحية واجتماعية

وأوضح وزير العمل أنّ المبلغ عبارة عن مليونين و822 ألفا و667 جنيها للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملا و273 ألفا و249 جنيها على الرعاية الصحية، استفاد منها 957 عاملا.

وأكد الوزير أنّ دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا