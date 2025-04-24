وزير العمل يعتمد 3.1 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم، اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة خلال أبريل الحالي، بإجمالي 3 ملايين و96 ألفا و916 جنيها من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها 1837 عاملا.

رعاية صحية واجتماعية

وأوضح وزير العمل أنّ المبلغ عبارة عن مليونين و822 ألفا و667 جنيها للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملا و273 ألفا و249 جنيها على الرعاية الصحية، استفاد منها 957 عاملا.

وأكد الوزير أنّ دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.