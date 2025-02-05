أمل رزق تحتفل بعقد قران ابنتها بحضور نجوم الفن

كتب ياسمين محمود

احتفلت الفنانة أمل رزق بعقد قران ابنتها، الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت، ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت، على المهندس آدم مصطفى العربي، في أجواء اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين.

عقد القران الشيخ مصطفى حسني، كما أحيا الحفل المنشد مصطفى عاطف بتقديم مجموعة من الإنشاد الديني. وحضر عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أمل رزق والعروسين، من بينهم الفنانة مايان السيد، والفنانة عبير منير، وإيناس عز الدين، والفنان جمال عبد الناصر، ومحمد عبد الحافظ، ومساعدة المخرج ندى منير حسن، ومصممة الأزياء منى الزرقاني.

وتُعد هيا إسماعيل كتكت من الوجوه البارزة في مجال التصوير، حيث شاركت في تصوير عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسلسل «عائلة الحج نعمان» بجزئيه الأول والثاني، و«نسر الصعيد»، و«يلا نسوق»، كما عملت مع النجمة منى زكي في مسلسلي «لعبة نيوتن» و«تحت الوصاية».

ويُذكر أن آخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها كان مسلسل «ظلم المصطبة»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وفتحي عبد الوهاب، وبسمة، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق، وفاتن سعيد، إضافة إلى ضيفي الشرف دياب وأحمد فهيم.

أما الفنانة أمل رزق، فهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي من خلال الدراما التلفزيونية. وقد شاركت في عدد من المسلسلات الناجحة، من بينها «ليالي الحلمية»، و«العائلة»، و«السيرة الهلالية»، و«أم العروسة»، و«للعدالة وجوه كثيرة»، و«أسمهان»، و«أنا قلبي دليلي»، و«أفراح القبة»، وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان آخر أعمالها مسلسل «روز وليلى» للنجمتين يسرا ونيللي كريم.