«الإسكندرية للفيلم القصير»: منح أول جائزة برونزية بلجنة تحكيم من الذكاء الاصطناعي

قال المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير موني محمود، إنّ هذه الدورة تشهدت أفلامًا بجودة عالية، ولأول مرة جرى منح جائزة برونزية للإبداع، وجرى تحكمها بواسطة لجنة من الذكاء الاصطناعي.

وأضاف «محمود» في كلمته لحفل ختام الدورة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: «كنا خائفين من عروض أفلام الذكاء الاصطناعي لأنها جديدة علينا ولكن كالعادة الجمهور يفاجئنا بحماسه».

أكثر من 1000 مشاهد لعروض المهرجان هذا العام

وأوضح: «هذا العام شاهد عروضنا أكثر من 1000 مشاهد، وجاء ذلك بعد جهد كبير، إذ وصل إلينا هذه الدورة أكثر من 2500 فيلم بزيادة 200% بسبب دخول المهرجان في دائرة المهرجانات المرشحة أفلامها للأوسكار».

حفل اختتام مهرجان مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ويختتم مهرجان مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات الدورة الحادية عشرة، وأقيم الحفل مساء اليوم، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وافتتحت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني حفل الختام بميدلي من أغاني الفولكلور منها الزفة الاسكندراني وأقروا الفاتحة لأبو العباس، البت بيضة وغيرهم،

وحضر على السجادة الحمراء لجان تحكيم مسابقات المهرجان منهم المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيري عادل، الفنانة ناهد السباعي، الفنانة أميرة فتحي، المنتجة شاهيناز العقاد والمخرج أمير رمسيس وغيرهم.



ويشهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر، إلى جانب الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز هيباتيا هذا العام.



الفنان عماد ماهر أخرج 4 أفلام قصيرة حازت على عدة جوائز ‎منها: «لمبة نيون» و«عاطف» و«زكريا»، كما عمل كمونتير في عدة أفلام قصيرة منها (حاجة ساقعة– آمن جدً – حار جاف صيفاً– نسخة شعبية).



مصطفى شعبان، هو مهندس صوت سينمائي، بدأ مسيرته بالعمل بالأفلام القصيرة والتسجيلية والطويلة إذ شارك العديد منها في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان وبرلين وفينيسيا وكليرمونت.

ومن أبرز أفلامه (ظلال) فيلم تسجيلي حصل على جائزة الفيبريسي من مهرجان فينيسيا 2010، (’خر أيام المدينة) فيلم طويل حصل على جائزة كاليجاري في مهرجان برلين 2016، (الفخ) فيلم قصير حصل على جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان 2019، (حنة ورد) فيلم قصير حصل على جائزة مهرجان كليرمونت 2020، (سعاد) فيلم طويل شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2020، (عيسى) فيلم قصير شارك في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان 2023.



‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار

وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة الحالية وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.