ميدلي من أغاني الفولكلور في حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات الدورة الحادية عشرة، وأقيم الحفل مساء اليوم على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

افتتحت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني حفل الختام بميدلي من أغاني الفولكلور منها الزفة الإسكندراني وأقروا الفاتحة لأبو العباس، البت بيضة وغيرها.

وحضر على السجادة الحمراء لجان تحكيم مسابقات المهرجان، ومنهم المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيري عادل، الفنانة ناهد السباعي، الفنانة أميرة فتحي، المنتجة شاهيناز العقاد والمخرج أمير رمسيس وغيرهم.



ويشهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر، إلى جانب الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز هيباتيا هذا العام.



‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.



