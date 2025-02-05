الفنان خالد كمال يقدم حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الليلة

كتب - خالد فرج

يقدم الفنان خالد كمال حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة في تمام الساعة السابعة مساءً، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، كما ستقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني حفل الختام بمجموعة من أغنيات الفولكلور الإسكندراني.

وكان قد شهد حفل الافتتاح بمهرجان الإسكندرية تقديم الفنان خالد كمال تكريم الفنانة ريهام عبدالغفور بجائزة «هيباتيا الذهبية» تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، حيث قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون خلال السنوات الماضية، كما تم تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما المصرية.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.



‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور تحت رعاية الهيئة العامة لتنشيط السياحة.