لبلبة تكشف سر لـ«الوطن» عن علاقتها بكوكب الشرق أم كلثوم

كتبت: أميرة عزالدين

أعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها بتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 7 مايو الجاري.

وأوضحت لبلبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها كانت تجمعها علاقة قوية بكوكب الشرق أم كلثوم، وتعيش في حالة خاصة مع أغانيها، لكنها لم تفكر مطلقًا في إعادة تقديم أغانيها، قائلة: «ده سر أول مرة أقوله، عمري ما فكرت إني أغني لأم كلثوم في أفلامي لأني كنت بخاف أوي».

يُذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة يُقام هذا العام تحت اسم كوكب الشرق «أم كلثوم».