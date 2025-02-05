داليا مصطفى لـ«الوطن»: أحب ارتداء اللون الأحمر كونه يشعرني بالأنوثة

كتبت: أميرة عزالدين

حرصت الفنانة داليا مصطفي على حضور فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة، والذي يحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم.

وأوضحت داليا مصطفى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها في الفترة الأخيرة أصحبت نحيفة للغاية ولكنها غير متضررة من خسارتها للوزن مشيرة إلى أنها لا تتبع أي نظام غذائي ولم تخضع لعمليات جراحية.

وأضافت أنها حرصت على الإطلالة في افتتاح مهرجان أسوان باللون الأحمر لأنها تحب هذا اللون الذي يمنحها شعورًا الأنوثة.

جدير بالذكر، أن مهرجان أسوان لسينما المرأة يشهد تكريم كل من لبلبة وكندة علوش والمخرجة إليزابيث قرانيه.