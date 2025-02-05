تكريم الكاتبة مريم نعوم بجائزة خاصة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

كتب: أحمد عبدالرحمن

كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الـ73، المؤلفة مريم نعوم بمنحها جائزة المركز الخاصة، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم مساء اليوم.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، قد اختارت 6 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية، بناءً على معايير إنسانية وأخلاقية وفنية، من بين 44 فيلمًا عُرضت تجاريًا هذا العام، بالإضافة إلى أفلام شاركت في مهرجانات سينمائية مختلفة.

وضمت قائمة الأفلام المتنافسة: «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، «الهوى سلطان» للمخرجة هبة يسري، «رفعت عيني إلى السماء» للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، «الفستان الأبيض» للمخرجة جيلان عوف، و«البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية الفنانين عمرو يوسف، دينا فؤاد، هبة عبد الغني، والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله، والموسيقار شادي مؤنس، والناقدة الفنية ناهد صلاح.