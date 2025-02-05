المركز الكاثوليكي يمنح جائزة التميز الإعلامي لهالة حشيش

كتب: أحمد عبدالرحمن

منح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ73، جائزة التميز الإعلامي للإعلامية هالة حشيش، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم مساء اليوم.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، قد اختارت 6 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية، بناءً على المعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية، من بين 44 فيلمًا عُرضت تجاريًا هذا العام، إلى جانب أفلام شاركت في مهرجانات سينمائية مختلفة.

وجاءت الأفلام المشاركة كالتالي: «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، و«رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، و«الهوى سلطان» للمخرجة هبة يسري، و«رفعت عيني إلى السماء» للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، و«الفستان الأبيض» للمخرجة جيلان عوف، وفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كل من الفنانين عمرو يوسف، ودينا فؤاد، وهبة عبدالغني، والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله، والموسيقار شادي مؤنس، والناقدة الفنية ناهد صلاح.